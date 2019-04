Aktuelle stelle sech net nëmmen d'Gewerkschaften d'Fro, wou et mat der Lëtzebuerger Stolindustrie higeet.

Galvalange-Diddeleng, do steet nach "ArcelorMittal" op der Dier, obwuel de Site vu Liberty iwwerholl gouf.

D'Arcelor-Mittal Sitte Belval an Déifferdeng ginn den Ament vun der Direktioun op de Leescht geholl an et wéisst een net, wat dat fir d'Zukunft kéint bedeiten. Dat seet de Robert Fornieri vum LCGB am RTL-Interview. Et ass e Plan de transformation, deen de Gewerkschaftler beonrouegt awer och rose stëmmt, well dräi Véierels un deem, wat elo opgeworf gëtt, wier ''du déjà vu''.

D'Palplanchen, déi um Belval produzéiert ginn, sinn effektiv den Ament enger extremer Konkurrenz aus China a vun Emirates Steel ausgesat. D'Flaggschëffer vun der Lëtzebuerger Stolindustrie si vereelzt, well Arcelor-Mittal net genuch investéiert huet. Dat géif och fir Déifferdeng gëllen, sou de Gewerkschaftler weider.

Enn Februar huet Arcelor-Mittal mat der Consultingfirma Mc Kingsey e plan de transformation lancéiert. Do ginn ënner anerem de Geschäftsmodell, d'Investissementer, d'Digitalisatioun an och Käschten analyséiert.

De chrëschtleche Gewerkschaftsbond huet dowéinst bei den zoustännege Ministeren eng Stoltripartite ugefrot. Net als Krisen Instrument, ma fir d'Evolutiounen ze begleeden, dat op engem Ament, wou och d'Kollektivvertragsverhandlungen an der Siderurgie feststiechen. Den 1. Abrëll hunn d'Gewerkschaften hei eng Conciliatioun ugefrot.