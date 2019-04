D'taxe d'abonnement op d’Fongen huet 2018 méi wéi eng Milliard Euro erabruecht.

D'Fongen hunn d'lescht Joer dem Lëtzebuerger Staat fir d'éischte Kéier méi wéi eng Milliard Euro erabruecht. Wéi aus dem Joresrapport vum Finanzministère ervirgeet, sinn d’Recetten vun der taxe d'abonnement ëm 55 Milliounen Euro, par Rapport zum Joer virdrun, geklommen.

Déi sougenannt "Organismes de placement collectif" bezuelen all Joer eng Taxe vun 0,05% vum Netto-Kapital, Spezialfongen a sougenannt "Fonds d’investissement alternatifs reserves" just 0,01%.

Datt d'Recetten esou héich si bei sou niddregen Tauxen erkläert sech duerch déi enorm Zomm, déi zu Lëtzebuerg vu Fonge geréiert gëtt. Enn 2018 ware méi wéi 4.300 Milliarden Euro a Lëtzebuerger Fongen.

Aus dem Joresrapport vum Finanzministère geet dann ënnert anerem och ervir, datt d'Zuel u Rulingen d'lescht Joer op en Neits zeréckgaangen ass.

Am Ganze goufen 117 Rulingen accordéiert an 31 verworf, also 43% manner Rulinge wéi d'Joer virdrun.

No de Luxleaks hat d’Regierung 2014 d'Praxis reglementéiert an iwwert déi lescht Jore sinn eng Rei nei international Reegelen, sougenannt BEPS, ëmgesat ginn. Reegelen, déi supposéiert sinn, iwwerdriwwe Steieroptimiséierung ze limitéieren.