Wéi den ACL schreift, géif et schlecht op der Plaz laanscht goen an et staut op der N6.

Um Donneschdeg den Owend koum et op der N6 tëscht dem Wandhaff a Stengefort zu engem Accident mat 2 Gefierer, dobäi sollen 3 Leit blesséiert gi sinn. De Rettungshelikopter ass op der Plaz.