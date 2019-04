Zanter dem 31. Mäerz an nach bis Enn Abrëll dauert de "Mois du Don" vum Roude Kräiz.

Benevolle gi wéi all Joer heem bei d'Leit Sue sammelen. Mat dëse Spende ginn eng Partie Servicer vun der Croix-Rouge ënnerstëtzt. Ënner anerem hir "Épiceries sociales".

D'Rout Kräiz geréiert 8 där Butteker fir mannerbemëttelt Leit. Datt dëst net vun Onnëtz ass, beleeën dës Zuelen: 2017 goufen et iwwer 35.300 Passagen an de Butteker. D'lescht Joer waren et ronn 1.000 méi.

Bal 6.000 Persounen hunn 2017 vun dëser Offer profitéiert. 2018 waren et der ronn 5.500.