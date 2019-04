Si fille sech wéi Staatsbeamten zweeter Klass an zolidd an hirer Éier getraff.

Am Numm vun 970 Proffen geet déi national Proffendelegatioun op en Neits an d'Ëffentlechkeet, fir op Ongerechtegkeeten hinzeweisen. Si attackéieren de Minister – net just an de Medien, mee zënter 2015 och viru Geriicht, mam Resultat, dass de Claude Meisch elo 3 groussherzoglech Reglementer muss änneren.

D'Proffe géint de Minister – e Gestreits ouni Enn, wat ëmmer méi un een Dialogue de Sourds erënnert.

Fir een, deen net Proff ass an och net responsabel ass fir d'Reegelen am Enseignement, hänkt iwwer där ganzer Problematik – oder soe mer: iwwer deem ganze Gestreits, fir d'éischt emol e formidabel grousst Fragezeichen. Se granze mat – a schwätze laanschteneen an dat zënter Joren.

A flatsch gëtt laanschtenee geschwat oder wat ass hei lass? Méi Terrain, manner Theorie vun uewen, widderhëlt deen een, mir kruten esouguer d'Recht ewechgeholl eis ënner Proffen ze concertéieren, iergere sech déi aner.

Dass ee sech iwwer 16 Stonne Weiderbildung d'Joer opreegt, provozéiert beim Minister e Fragezeichen; dass si dat an hirer Fräizäit musse maachen, anerer net – kréien d'Proffen net an de Kapp. Et kéint een nach eng ganz Rei aner kontrovers Diskussiounspunkten opzielen. Mir froen eng Conclusioun: de Minister no sengem Problem mat de Proffen, a si froen no hirer Motivatioun an nom eventuellen Impakt op d'Schüler.

De Minister zielt op déi gewielte Representanten am Enseignement, wäert awer verschidden Texter iwwerschaffen. Déi National Enseignantsdelegatioun beklot een No Go nom aneren a fillt sech einfach iwwergaangen. Wuel en Dialogue de Sourds ouni Enn.

PDF: Lettre ouverte de la Délégation Nationale des Enseignants (DNE)

PDF: Bréif vum Minister