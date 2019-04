D'Fondatioun "Wäisse Rank - Hëllef fir Affer vu Verbriechen" ass awer am Fall vun enger Urgence zu all Zäit um 621 16 34 20 ze erreechen.

D'Fondatioun "Wäisse Rank- Hëllef fir Affer vu Verbriechen" huet e Freideg matgedeelt, datt hir Helpline, den Telefon 40 20 40, en panne ass an dat wahrscheinlech nach bis e Mëttwoch.



