Op der Plëss kann ee sech e Freideg an e Samschdeg e Bild dovu maachen, wat de Grand-Duché un touristeschen Aktivitéiten ze bidden huet.

Lancéiert gouf den „Explore Luxembourg“ e Freideg de Moie vum Tourismusminister Lex Delles (DP), der Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer (DP) an dem President vum LCTO a Stater LSAP-Conseiller Marc Angel.

Déi dräi Politiker hunn ënnerstrach, datt och d'Lëtzebuerger am Grand-Duché Neies entdecke kënnen. Ee Beispill wieren d‘Péitrusskasematten, an déi vill Suen investéiert gi wieren an déi am Summer fir de Public wäerten opgoen, esou d‘Lydie Polfer.

Iwwer Land sollen d‘Vëlosweeër weider ausgebaut a virun allem mat touristeschen Attraktioune verbonne ginn, sot de Lex Delles. Mat interessanten Offeren, fir ze Wanderen a Vëlo ze fueren, setzt een am Tourismusministère deemno weider op de sougenannten Aktiv-Tourismus.