E russeschen Oligarch huet zu Lëtzebuerg Kontakt mat engem US-amerikaneschen Ex-Diplomat an Entrepreneur opgeholl.

Dat hu Recherchë vum Tageblatt erginn. Deemno hätt de Petr Aven, deen dem russesche President Vladimir Putin no steet, probéiert, Kontakt mam US-President Donald Trump senger Ekipp opzehuelen.

Den éischte Schratt wär Enn Dezember 2016 zu Lëtzebuerg an engem Büro op der Stäreplaz gemaach ginn. Direkt nieft der russesch-orthodoxer Kierch. Op där Plaz huet d'Entreprise "LetterOne" hiren Haaptsëtz. De Petr Aven, Direkter vun der Alfa-Bank, enger vun de gréisste russesche Privatbanken, sëtzt am Conseil vun där Firma.

Wärend engem Rendez-vous soll de russesche President Putin dem Petr Aven gesot hunn, hie sollt dofir suergen, datt seng Bank net méi vun US-Sanktioune géif getraff ginn. Den Entrepreneur huet dat als Optrag verstanen, Kontakt mat der Trump-Equipe opzehuelen.

Enn Dezember 2016 hätt hien ënnert véier Ae mat engem anere Member vum LetterOne-Verwaltungsrot geschwat: dem US-amerikanesche Geschäftsmann a fréieren Diplomat Richard Burt. Do hätt den Aven erkläert, et géif en Interessi bestoen, fir eng Kommunikatioun tëscht dem Kreml an der Trump-Ekipp. Dat geet aus dem Spezial-Rapport ervir, esou d'Tageblatt um Freideg. Aus de weideren Efforte vun deenen zwee Entrepreneure wier awer net vill ginn.

De Robert Mueller huet zwee Joer laang enquêtéiert, ob et e Lien tëscht der Walkampf-Ekipp vum Donald Trump an der russescher Regierung gouf. De ganze Rapport gouf den 18. Abrëll 2019 verëffentlecht.