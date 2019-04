Ee Mataarbechter, eng Zomm, déi net ze grouss ass. Fälschungen! Vill méi ass iwwer d'Gelder, déi bei der ADEM detournéiert gi sinn, net gewuer ze ginn.

Den Ament ass alles am Conditionell an ongeféier. Et ka keen an et wëll keen eppes soen, wat do bei der ADEM geschitt ass. Just deen ee limpide Saz vun der ADEM selwer, et wier opgefall, datt an der Administratioun des fonds ont été détournés par un des ses agents.

Fir de Rescht: et géif enquêtéiert ginn.

An et muss ee scho vill dorëmmer froen, fir e bëssi méi gewuer ze ginn. Den Agent wier e Lëtzebuerger, wahrscheinlech en Eenzeltäter, mä dat misst iwwerpréift ginn. An de Schued, dee wëll natierlech och kee chiffréieren. Et geet rieds vun enger mëtteler fënnefstelleger Zomm, soe mer also ongeféier 50.000 Euro, déi ëmgeleet gi wieren. Mä och do heescht et opgepasst, d'Enquête huet eréischt ugefaangen, vläicht geet déi Zuel nach an d'Luucht.

Nächst Fro: Wéi huet den onéierlechen Agent dat gemaach? Do gëtt et e grousse Flou. Et wier gefälscht ginn, gefälschten oder carrement fiktiv Dokumenter wiere gezwafft ginn. An et wier, natierlech, Geld iwwerwise ginn, wat net do gelant wier, wou et sollt, mä um Konto oder op Konte vum Agent.

An der Enquête muss elo gekuckt ginn, op de Mann eleng geschafft huet, op et intern oder extern Komplize gëtt, wéi laang dat scho geet a wéi vill Geld genee ëmgeleet ginn ass.

Bei enger Enquête vun der police judiciaire gëllt de secret de l'instruction. Dat Geheimnis explizéiert, firwat ee näischt gewuer gëtt. Op den zoustännege Minister Dan Kersch Mëtt der nächster Woch der Chamber-Kommissioun méi soe kann an däerf – allez savoir.

Dan Kersch: All Infoen u Parquet weiderginn



Am spéide Freideg de Nomëtteg ware Kollege vun der Tëlee beim Minister Dan Kersch. Hien huet hinnen dës weider Prezisioune ginn.

AUDIO: Extrait Dan Kersch

An de leschte Woche gouf et eng hefteg Diskussiounen iwwert d'Gewaltentrennung, well een e Fall vu Fraude hat. Dowéinst huet den Dan Kersch zesumme mat der Directrice vun der Adem decidéiert, fir den Dossier direkt un de Parquet weiderzeginn. Och um Freideg huet een direkt nach zousätzlech Informatiounen am Fall un de Parquet ginn, déi an de leschten 2 Deeg gesammelt goufen.