Auto géint Bam - Am fréien Donneschdegowend gouf et zu Diddeleng en Accident. Et sollt sech erausstellen, dass de Chauffer ze vill gedronk hat.

Den Automobilist hat 2 Kanner mat am Auto, wéi en d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer hat an an e Bam gerannt ass. De Chauffer an déi 2 Kanner koume fir eng Kontroll an d'Spidol. Et sollt sech erausstellen, dass de Chauffer ze vill gedronk hat. De Führerschäin gouf agezunn an de Mann gouf protokolléiert.