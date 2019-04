Moto géint Auto a Moto géint Vëlo: Tëscht 16 a 17 Auer goufen et 2 Accidenter, an déi Motocyclisten involvéiert waren.

Kuerz no 16 Auer et op der Bollenduerfer-Bréck gerabbelt, nodeems en Auto an e Moto net laanschtenee komm sinn. Eng Persoun gouf blesséiert. D'Asazzentere vu Bäerdref, Bollenduerf an Iechternach waren op der Plaz, grad ewéi d'Ambulanz vun Iechternach.

Géint 16.40 Auer gouf et dunn en Accident mat 2 Blesséierten. E Moto an e Vëlo waren hei anenee gerannt. D'Ambulanze vun Iechternach a vu Mäertert goufen op d'Plaz geruff, grad wéi d'Asazzentere vu Rouspert a Mäertert. Och de Rettungshelikopter huet mussen an den Asaz.