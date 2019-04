Groussherzoglecht Reglement, dat der Kreatioun vun enger Zone Blanche géint d'Schwéngspescht eng gesetzlech Basis gëtt, ass a Wierklechkeet näischt wäert.

Dat seet de Michel Wolter a freet iwwer de Wee vun enger dréngender parlamentarescher Fro den Agrarminister eng Partie Explikatiounen. D'Zone Blanche ass, esou wéi se am Text duergestallt ass, dem CSV Deputéierte no nämlech op nationalem Niveau guer net tragbar, an d'Regierung misst d'Reglement carrement zréckzéien.

Jo, de Michel Wolter gëtt et zwee mol... eng Kéier als joviale Buergermeeschter, dee seng Leit net just bestit mä sech och viru si stellt, wann eng Zon géint d'Schwengspescht hir Terrainen an zwee spléckt – an da gëtt et en och nach – et hat een dat scho bal vergiess, als Deputéierten, deen deenen aneren an der Chamber ka ferm op d'Strëmp goen... an hei ass et genee deen!

D'Zone blanche wier nämlech am Romain Schneider sengem Reglement guer net definéiert – dat giffen och d'Affekote soen.

Fir den Oppositiounspolitiker Wolter heescht dat, dass d'Regierung op Basis vun dësem Text géint d'Schwéngspescht guer a glat näischt kann ënnerhuelen.

Michel Wolter: Wann een eng Zon definéiert, da muss een an där Kaart déi hannendrun ass, muss een och weisen, ëm wat fir eng Zon et sech handelt. An dësem spezifesche Fall ass dat vergiess ginn. Ech weess net aus wat fir engem Grond dat vergiess ginn ass. Op jiddwer Fall ass déi Zon am Reglement grand-ducal net definéiert, sou dass een eigentlech kengem eng Obligatioun dorausser kann erginn loossen, wann ee jo net weess ëm wat fir eng Parzell, wat fir eng Géigend et sech iwwerhaapt handelt.

Dat hätt ganz grav Konsequenzen, sou de Michel Wolter, well wann een e Gesetz mécht an e Reglement hannendrun, an dat Reglement huet kee Fong, da wier all Aktioun déi ee mécht gläich Null. Dat heescht all Bierger, dee betraff ass, dee kéint op d'Geriicht goen. Da gëtt dee Reglement grand-ducal annuléiert. Dofir hätt de Michel Wolter och déi parlamentaresch Fro gestallt. Si wier wichteg.

Urgent, seet och de Chamberpresident, ebe grad well d'Regierung fir déi nächst Deeg, Decisiounen annoncéiert huet. Zum Beispill ob, wéi de Buergermeeschter Wolter dat jo gefrot huet, d'Zon respektiv den Zonk, aneschters duerch Käerjeng gezu gëtt, wéi geplangt. Hei schéngt ee sech dach eens ze ginn... oder?

Drock – neen, géif hien heimat net maachen. Et géing him ëm dat nationaalt... ouni genee delimitéiert Zon, keng rechtlech Basis mee juristesch Onsécherheet! Keng Handhab, mee Kuddelmuddel!

De Michel Wolter hätt an de leschte Jore seelen en Dossier gesinn, dee sou komesch opgebaut an argumentéiert gi wier, wéi deen hei. Kaum eppes, wat d'Regierung an de leschten 3 Woche gesot hätt, géif enger propperer Analys standhalen. Hien hätt mat ville Leit geschwat, an et ass keen deen et versteet. Kee versteet, wou no 6 Méint déi Urgence hierkomm wier. Kee versteet wisou ee 7 Woche brauch, fir en Zonk vun 8 Kilometer ze bauen.

D'Regierung misst onbedéngt nobesseren.

Iwwregens... d'Regierung géing elo dovunner schwätzen, den Zonk nach bis zu 80 Kilometer erop an d'Éislek ze zéien. Wéi war dat, mat der Kommunikatioun?