Den Text huet virgesinn, datt e Frontalier, deen an de Chômage rutscht, an deem Land entschiedegt muss ginn, an deem en och geschafft huet.

Fir Lëtzebuerg ass et mol eng virleefeg Erliichterung: en Donneschdeg huet d'Europaparlament de Vott ausgesat, fir déi sozial Rechter vu Leit ze stäerken, déi an engem aneren EU-Land schaffen, wei an deem wou se wunnen.

Am Kloertext heescht dat: Lëtzebuerg muss elo mol nach net de Chômage bezuelen vu Frontalieren déi hei cotiséieren.

Den Text huet virgesinn, datt e Frontalier, deen an de Chômage rutscht, an deem Land entschiedegt muss ginn, an deem en och geschafft huet. En net méi an deem Land an deem e lieft.

Dat hätt Lëtzebuerg kënnen eng deier ginn: riets goung vu 60 Milliounen Euro d'Joer. Ma virop wier d'Adem, bedéngt duerch d'Zuel un Dossieren, aus allen Néit geplatzt.