Zwee Autoen sinn a Brand gestach ginn a si komplett verbrannt...

An der Nuecht vun e Freideg op e Samschdeg hunn op en neits 2 Autoe gebrannt, dat mellt den 112. Déi Kéier direkt zwee mol zu Schengen.

En Accident mat 2 Blesséierte gouf et da kuerz no 9 Auer e Freideg den Owend op der A13 tëscht Kayl an Diddeleng an eng Persoun gouf blesséiert op der Diddelenger Gare. Wéi d'Police RTL géigeniwwer sot, wier hei eng Persoun op d'Schinne gefall.