Coiffeur, Kleeder, Schung, Iessen, Kuch an d'Kaddoen... Eng Kommunioun kann emol eng deier Affär ginn.

Déi éischt helleg Kommioun ass e speziellen Dag fir déi concernéiert Kanner an awer och hir Familljen. Do muss dann och alles stëmmen, vum Outfit bis eriwwer bei d'Frisur. Schéi coifféiert a gutt ugedoe geet et vun der Kierch dann meeschtens eriwwer an de Restaurant wou entweder mat der Famill, ronn 20 Leit, oder am grousse Krees, ronn 50 Leit, gefeiert gëtt.

D'Präisser vun de Menue variéieren dann och, je nodeem, wat een hëlt oder a wéiee Restaurant ee geet. Et kann een awer soen, datt standardméisseg eng 50 Euro pro Persoun fir Entrée, Plat an Dessert, awer ouni Gedrénks, mussen ageplangt ginn. Do kënnt dann awer och nach gären e Kuch vun engem Patissier dobäi, deen tëscht 4 an 9 Euro pro Stéck ka kaschten. An hei gräifen d'Leit gären op déi klassesch Kommuniounskuchen zeréck, och wa geleeëntlech méi speziell Saache gefrot ginn.

E weider Käschtepunkt sinn d'Kaddoen. Hei stounge fréier nach de Globus oder Atlas op der Lëscht, haut ass dat éischter de Computer, den iPad oder d'Spillkonsol. Villes Kaddoen, déi de Gesamtwäert vun esou enger Kommuniounslëscht drastesch an d'Luucht dreiwen. Do ginn et Lëschte vu 500 Euro an déi kënnen awer och emol bis op 5.000 Euro eropgoen. Verschidden traditionell Kaddoen, wéi d'Auer oder de Bracelet vum Pätter oder der Giedel sinn awer och haut nach gäre gesinn, do läit de Präis dann nach eng Kéier bei enge 500 Euro.

Ma d'Restauranten an och d'Geschäfter mierken awer vu Joer zu Joer méi, datt manner Kommuniounen organiséiert ginn, wat och fir si bedeit, datt all Joer e bëssi manner an d'Keess kënnt.