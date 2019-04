E Samschdeg den Owend um 23.26 Auer war den CIS Gréiwemaacher-Mäertert op e Feier geruff ginn. Et ass beim Materialschued bliwwen.

Zu Gréiwemaacher waren d'Pompjeeën e Samschdeg den Owend an een Appartementshaus geruff ginn. Op der Plaz war Damp am Trapenhaus, d'Pompjeeën hu séier erausfonnt, datt dësen aus enger Wunneng um éischte Stack géing kommen. No e puer Mol klappen un der Dier huet de Proprietär opgemaach. D'Wunneng war voller Damp, well an der Kichen Iessen op der Kachplack vergiess gi war a Feier gefaangen hat.

D'Pompjeeë konnten d'Feier séier läschen. De Mann an der Wunneng gouf net blesséiert. D'Appartementshaus gouf nom Virfall gutt gelëft.

Op der Plaz waren ënnert anerem den CIS Gréiwemaacher-Mäertert, den CIS Manternach an d'Police vu Gréiwemaacher.