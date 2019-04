E Sonndeg de Moie fréi gouf der Police een Autosaccident an der Rue Prage an der Stad gemellt.

E Chauffeur hat d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer, war vun der Strooss ofkomm an zweemol an eng Mauer gerannt. De Mann huet uginn, datt hie vun engem anere Gefier geblennt gi wär an doduerch un d'Schleidere gerode war.

Den Auto gouf beim Accident staark beschiedegt, et gouf awer kee blesséiert.

Op der Plaz hunn d'Policebeamte festgestallt, datt de Chauffeur ze vill gedronk hat, de Führerschäin gouf agezunn an de Mann protokolléiert.

Op Uerder vum Parquet gouf etan der Nuecht op e Sonndeg Alkoholkontrollen tëscht Mamer a Léiweng. Am Ganze goufen 135 Chauffeure kontrolléiert. An 9 Fäll war den Alkoholtest positiv, a 6 Fäll gouf et ee Protokoll an zwee Permise goufen nach op der Plaz agezunn.