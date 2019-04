E Sonndeg de Mëtteg kuerz no 13 Auer koum et op der Streck tëscht dem Heischtergronn an der Giewelsmillen zu engem Accident mat engem Moto.

Eng Persoun ass hei blesséiert ginn. Op der Plaz eng Ambulanz vun Ettelbréck an den CIS Alebësch, sou wéi d'Police. Géint 13.45 Auer war et nach ee Motocyclist, dee gefall ass, dat am Rondpoint Fridhaff. Hei war d'Ambulanz vun Dikrech, den CIS Dikrech, den CIS Angelduerf an d'Police. Déi nämmlecht Auerzäit koum et dann nach zu enger Kollisioun tëscht engem Auto an engem Moto. Och hei gouf eng Persoun blesséiert. Den CIS vu Veianen, den CIS Housen an d'Ambulanz vun Housen waren op der Plaz. © RTL Mobile Reporter