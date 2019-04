E Sonndeg géint 17.30 Auer huet den Haff matgedeelt, datt sech de Gesondheetszoustand vum Grand-Duc Jean däitlech verschlechtert hätt.

Déi ganz Famill wier bei him, housch et an engem Schreiwes vum Maréchalat.

De leschte Weekend war de Grand-Duc Jean jo mat enger Longenentzündung an d'Spidol ageliwwert ginn.

Nodeems sech säi Gesondheetszoustand kuerzzäiteg verbessert hat, huet dee sech e Samschdeg den Owend nees verschlechtert.

De Papp vum Grand-Duc Henri ass 98 Joer al.

Schreiwes vum Haff

