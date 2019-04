4 liicht Blesséierter gouf et an engem Accident tëscht engem Auto an engem Motto e Sonndeg géint 20.30 Auer tëscht Bech-Klengmaacher a Réimech.

Géint 22.45 Auer e Sonndeg den Owend war zu Biekerech ee Chauffer mat sengem Gefier an ee Bam gerannt. Eng Persoun gouf liicht verwonnt.



Liicht blesséiert gouf och eng Persoun an engem Accident géint 20.30 Auer tëscht Lenzweiler a Boxer. Zwee Ween waren net laanschtenee komm. Kuerz no 18.30 Auer e Sonndeg den Owend hat et op der Stater Gare an der Rue du Fort Wedel an engem Appartement gebrannt. D'Pompjeeën aus der Stad a vun Hesper waren op der Plaz. Et ass kengem eppes geschitt.