Am héijen Alter vun 98 Joer ass de Grand-Duc Jean am Krees vu senger Famill verscheet. De Roy Grotz mat engem perséinlechen Noruff.

Jidderee muss eemol goen - jiddwereen weess et - iwwer näischt gëtt esou vill philosophéiert wéi iwwert den Doud. Onausweechlech. Vun deem Ablack un nieft engem, soubal ee gebuer gëtt.

AUDIO: Grand-Duc Jean / E perséinlechen Noruff vum Roy Grotz

Och de Grand-Duc Jean ass déi leschten Deeg säi leschte Wee gaangen, et war gewosst, datt de fréiere Staatschef, dee wuel bei all Mënsch wärend sengem Règne an duerno extrem populär an héich ugesi war, bei Alter wier an och d'Goen an d'Héieren net méi sou gutt goungen.

Mä rar gemaach oder aus dem Public zréckgezunn huet sech de Grand-Duc Jean ni. Am Géigendeel war hien an der Lescht absënns nach bei Jonken op Besuch. Mëtt Abrëll nach bei "senge" Scouten an op enger Remise vum Mérite Jeunesse.

De Grand-Duc Jean war e Mënschefrënd. Een, deen d'Leit gär hat, gär mat hinne geschwat huet, fir jiddwereen en oppent Ouer hat an dee sech och wierklech fir säi Géigeniwwer interesséiert huet.

De Grand-Duc Jean, dee wousst, wat d'Léieren aus dem Krich misste sinn, an deen als jonke Mann dobäi war, wéi eist Land nees huet missten opgebaut ginn, war e gruete Mann. Een, dee sech net verstallt huet, ee Groussen, een dichtege Staatschef, onopgereegt, präsent, ongekënschtelt a sou wéi ee sech e Chef, e Leader am nobele Sënn vum Wuert, virstellt.

Iwwert de Grand-Duc Jean wäerte vill Noriff ze liese sinn, déi rar Leit, déi iwwer Joren u senger Säit goungen, wäerte sech un d'Einfachheet vum Mann erënneren, u säin Naturell, seng Léift fir d'Natur, seng Familljeverbonnenheet a seng héich Opfaassung vun der grousser Charge als Staatschef.

Mech selwer, am Kontext vu Visitten, déi mat de Lëtzebuerger Guiden a Scouten ze dinn haten, huet de Grand-Duc Jean a Gespréicher zu Fëschbech ëmmer no de Suerge vun de Jonke gefrot a war interesséiert a besuergt, wéi sech Leit, déi an de Grand-Duché immigréieren, hei aliewen. Dëst huet fir mech säin héijen Estime fir d'Leit gewisen. E Mënsch, dee Mënsche gären hat.

Impressionnéiert huet mech och d'reng Ironie, déi sech de Grand-Duc Jean bis an den héijen Alter erhalen huet. Kee Wuert vu Kloen oder Lamentéieren, mä positiv an interesséiert no fir gekuckt.

Mam Grand-Duc Jean verléisst eis e grousse Mënsch an e mënschleche Staatschef, dee säi Land a säi Vollek gär hat.

Merci, Monseigneur, mir ware frou mat Iech a wäerten et bleiwen.

Äddi Chef. Dir sidd elo Äre Wee gaangen - gruet a remarkabel. Merci fir Iech als Virbild gehat ze hunn.