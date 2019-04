Op de sozialen Netzwierker hu virop Politiker a Parteien op den Doud vum Grand-Duc Jean reagéiert. Mat him wier e Stéck Lëtzebuerg gaangen.

Queesch duerch déi politesche Reie goufe de grousse Staatschef gewierdegt.

Den LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry huet op Twitter geschriwwen: Pflichtbewosst, mënschlech, iwwerparteilech: mam Grand-Duc Jean huet eis en responsabelen Staatschef an e gudden an einfachen Mënsch verlooss. Et war eng Éier mat him zesummen ze schaffen. Mäin Bäileed un d’Famill.

Pflichtbewosst, mënschlech,iwerparteilech : mam Grand-Duc Jean huet eis en responsablen Staatschef an e gudden an einfachen Mënsch verlooss. Et war eng Éier mat him zesummen ze schaffen. Mäin Bäiled un d’Famill @CourGrandDucale pic.twitter.com/uheDc9rBOM — Alex Bodry (@AlexBodry) 23 avril 2019



Op Facebook an Twitter huet den CSV-Deputéierten a fréiere Parteipresident Marc Spautz dem Grand-Duc Jean Merci fir säin Asaz gesot: Mir wäerten iech éiweg a gudder Erënnerung behalen.

Merci fir alles Monseigneur ,



Dir wert eis emmer a beschter Erennerung bleiwen.



Äeren Asatz fir Land Leit woar enorm. https://t.co/asS2645Jxm — Marc Spautz (@marcspautz) April 23, 2019



Den Doud vum Grand-Duc Jean beréiert mech an eis alleguer zudéifst, schreift iwwerdeems d'CSV-Fraktiounscheffin Martine Hansen. Lëtzebuerg an d'Lëtzebuerger hunn dem Grand-Duc Jean onendlech vill ze verdanken. Ënnert Sengem Règne gouf eist Land zu dem, wat et haut ass, sou nach d'CSV-Politikerin op Twitter.

Den DP-Generalsekretär Claude Lamberty huet op Twitter geschriwwen, dass: E Stéck Lëtzebuerg, de Grand-Duc Jean, ass net méi do. Ee grousse Staatsmann an ee léiwen a sympathesche Mënsch, dee gär fir säi Land Lëtzebuerg do war, huet eis fir ëmmer verlooss.

E Stéck Lëtzebuerg,de Grand-Duc Jean,ass net méi do.Grousse Staatsmann,Perséinlechkeet,Identifikatiounsfigur,e léiwen a sympathesche Mënsch dee gär fir säi Land Lëtzebuerg do war huet eis fir ëmmer verlooss.Merci fir alles.Lëtzebuerg wäert Iech vermëssen.Mäi Bäileed un d'Famill. — Claude Lamberty (@claude_lamberty) April 23, 2019

Och d'DP-Parteipresidentin Corinne Cahen schwätzt vun engem grousse Staatschef, a virun allem vun engem grousse Mënsch, dee sech säi Liewe laang fir all eenzele Mënsch intresséiert huet, ëmmer een oppent Ouer fir jiddereen an eng grouss Empathie hat, ee richtege Scout.

De Grand-Duc Jean war e grousse Staatschef, an hie war virun allem e grousse Mensch: en huet sech säi Liewe laang fir all eenzelne Mensch intresséiert, hat emmer en oppent Ouer fir jiddereen an eng grouss Empathie. E richtege Scout! Au revoir Monseigneur, ech wäert Iech vermëssen — Corinne Cahen (@CorinneCahen) April 23, 2019

Den EU-Kommissiounspresident a fréiere Lëtzebuerger Premier Jean-Claude Juncker huet seng Trauer op Twitter ausgedréckt an och dëse Message publizéiert:

Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean a toujours été proche des Luxembourgeois qui sont aujourd'hui unis dans la même tristesse. Sa disparation est une grande perte pour le Grand-Duché et pour l'Europe. https://t.co/UmCt4RynzK — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) April 23, 2019

Message de condoléances du Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, à la suite du décès de Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean :

C'est avec une grande émotion et une profonde tristesse que j'ai appris le décès de Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean.

Comme tout le peuple Luxembourgeois j'avais une très grande estime pour cet homme d'engagement, de bonté et de courage qui tout au long de son règne, et en toutes circonstances, a donné le meilleur de lui-même à son pays qui lui doit tant. Sa disparation est une grande perte pour le Grand-Duché et pour l'Europe.

Le Grand-Duc Jean a toujours été proche des Luxembourgeois qui sont aujourd'hui unis dans la même tristesse. En ce moment douloureux, mes pensées vont à la famille grand-ducale à laquelle je tiens à exprimer mes très sincères condoléances.

Och d'Piraten huet hiert "déifste Matgefill" ausgedréckt:

"Lëtzebuerg am Trauer."



Mir drécken der groussherzoglecher Famill eist déifste Matgefill aus. https://t.co/ctcayVw5Rg — Piraten (@Piratepartei) April 23, 2019

Äddi Grand-Duc Jean a Merci fir e Liewen am Déngscht vun der Allgemengheet. Op Zaldot, Staatschef oder Chef-Scout, all Äert Handele stung am Déngscht vun eis all. Mäin déiwste Mattgefill fir d’ganz groussherzoglech Famill. Mat iech trauert d’Land. — Sven Clement (@svnee) 23. April 2019

Genee wéi d'CSV:

Et ass mat ganz vill Trauer, dass d’Chrëschtlech Sozial Vollekspartei d’Nouvelle vum Dout vum Grand-Duc Jean entgéinthëlt. D’CSV dréckt der grousshäerzoglescher Famill hiert häerzlecht Bäileed aus. Mir soen dem Grand-Duc Jean Merci fir seng grouss Leeschtung fir eist Land. — CSV (@CSV_news) April 23, 2019

De fréiere Minister Luc Frieden huet getwittert, et wier eng Éier gewiescht, ënnert dem Grand-Duc Jean Minister gewiescht ze sinn.

It is with great sadness that I have learned of the death of Grand Duke Jean #Luxembourg @CourGrandDucale. A great statesman and very kind person. It was an honor to serve him as his minister. pic.twitter.com/Gtoz5q4DlL — Luc Frieden (@LucFrieden) April 23, 2019

"Tristesse et émotion" huet och de bekannte franséische Journalist Stéphane Bern ausgedréckt:

Tristesse et émotion en apprenant le décès du grand-duc Jean de Luxembourg, 98 ans, le dernier chef d’Etat ayant participé au Débarquement en Normandie. Il a régné 35 ans avec bienveillance de 1964 à 2000. Tout le pays pleure aujourd’hui un gentilhomme européen. pic.twitter.com/joTRCPbTDg — Stéphane Bern (@bernstephane) April 23, 2019

〰️ Nous avons ce matin une pensée émue pour nos amis luxembourgeois qui apprennent le décès de SAR le Grand-Duc Jean de Luxembourg à l'âge de 98 ans. Toutes nos condoléances à la famille grand-ducale. L'Europe perd un héros de la Seconde guerre mondiale. 🇱🇺 #Luxembourg pic.twitter.com/xKcjgoHfbW — Secrets d'Histoire (@secretshistoire) April 23, 2019

An och d'US-Ambassade zu Lëtzebuerg huet op den Doud vum Grand-Duc Jean reagéiert. Am Statement wierdegt den Ambassadeur Randy Evans d'Roll vum Grand-Duc:

The U.S. Embassy Community, the government and people of the United States join all those mourning the loss of Grand Duke Jean and expressing our most profound condolences to the family of the Grand Duke and to the people and government of Luxembourg. U.S. Ambassador Randy Evans said of Grand Duke Jean:

"His role was indispensable in transitioning a people from the throws of identity annihilation, to the Grand Duchy his mother Grand Duchess Charlotte valiantly fought to preserve. His was no easy task following in the footsteps of such a larger than life historical leader in a place so decimated by war and challenged by bigger powers all around. But, he did it. Without him, the Grand Duchy of Luxembourg would not exist as it does today - thriving, expanding, and standing on its own as one of the most influential nations in the world. Indeed, it stands on the shoulders of both Grand Duchess Charlotte and Grand Duke Jean. With the people of the Grand Duchy, we mourn his passing, celebrate his life, and pray for comfort for his family and country he loved so much."



Weider Reaktiounen

Och aner Leit hunn op de soziale Medien op den Doud vum Grand-Duc Jean reagéiert.

Au revoir Mon Seigneur an Merci fir alles waat diir fir't Letzebuerger Land gemaach huet.

Äerer Famill mäin häerzlecht an déift Beiléedhttps://t.co/GLDnstiR9k: https://t.co/ObrODk8Bi0 via @RTLlu — Sarobri (@Sarobri) 23. April 2019