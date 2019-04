Op ee Joer gekuckt, ass de Chômage am Mäerz ëm 1,8% erofgaangen. Den aktuelle Chômage-Taux läit bei 5,4 Prozent, 15.670 Leit si bei der ADEM ageschriwwen.

Tëscht dem Februar an dem Mäerz dëst Joer ass d'Zuel vun de Chômeuren awer ëm 162 an d'Luucht gaangen, dat ass u sech ongewéinlech. Normalerweis geet d'Zuel do saisonal bedéngt erof.

Eng méiglech Erklärung kéinten nei Aschreiwungen wéinst dem REVIS sinn, dat neit Gesetz vum RMG, dat elo a Kraaft getrueden ass. Donieft ass et dann och nach den Detail, datt 4.293 Persounen hunn am Mäerz vun enger Beschäftegungsmesure profitéiert.