Fir e suspendéierte Schoulmeeschter vun Useldeng huet sech de Wee op d'Cour d'appel gelount.

War an 1. Instanz um Dikrecher Geriicht nach decidéiert ginn, dass de Mann liewenslänglech net am ëffentlechen Déngscht méi schaffen dierft, gouf en Dënschdeg am Nomëtten an zweeter Instanz festgehalen, dass hie 5 Joer net Schoul halen dierft. Well de Mann nëmmen Appell op deem Punkt gemaach hat, bleift et fir de Rescht bei enger Prisongsstrof vun 3 Joer mat Sursis probatoire, enger Geldstrof vu 7.500 Euro an dem Verbuet, 10 Joer laang Kontakt mat Mannerjäregen ze hunn.

De Mann hat de Prozess gemaach kritt wéinst dem Besëtz vu kannerpornografeschem Material: dee war him genee sou reprochéiert gi wéi d'Consultatioun vun op d'mannst 5.250 Fotoen a 479 Filmer mat kannerpornografeschem Charakter.