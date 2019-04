An der Nuecht op en Dënschdeg sinn Onbekannter zu Biissen an der Zone Artisanale & Commerciale Jauschwis um Rouscht an 2 Autohaiser agebrach.

Hei hu si d'Schlëssele vu verschiddenen Auto geklaut an hu sech du mat de Gefierer duerch d'Bascht gemaach. Si hunn nei Autoe vun der Mark DS geklaut, en Audi Q2 mat der Lëtzebuerger Plackennummer XX6351 an ee bloe Peugeot mat der Lëtzebuerger Plack WJ8008. Weider hu si och direkt e puer Vëloe matgoe gelooss. Sämtlech Informatioune si fir d'Police vu Miersch ënnert der Nummer (+352) 4997-9500.