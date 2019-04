An der Betzder Gemeng ass zanter en Dënschdeg gewosst, wéi et politesch weider geet.

Dat war jo net kloer, nodeems de Christopher Lilyblad een Dag virun der Publikatioun vun der EU-Wallëscht aus der CSV demissionéiert hat. De Problem war deen, dass domat d'aktuell LSAP-CSV-Koalitioun zu Betzder keng Majoritéit méi hat.

D'LSAP-Gemengeconseillere Jean-François Wirtz, Reinhold Dahlem a Frank Bourgnon, sou wéi d'CSV-Gemengeconseillere Marc Ries a Sylvette Schmit an den onofhängege Gemengeconseiller Christopher Lilyblad hunn en Dënschdeg bekannt gemaach, dass si allerdéngs och an Zukunft zesummeschaffe wëllen.

Deemno kënnt et net zu enger neier oder alternativer Koalitioun zu Betzder.

Duerch dës Zesummenaarbecht ass d'Weiderféierung vum politesche Programm an d'zukünfteg Stabilitéit vun der Gemeng geséchert.