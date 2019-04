De Bulletin vum CGDIS war nawell gutt gefëllt um Mëttwoch de Moien. Bränn goufen et zu Kielen, Tënten, Diddeleng an op der Stater Gare.

Den 112 mellt um Mëttwoch de Moien, dass kuerz no 3 Auer zu Kielen an der Rue d'Olm eng elektresch Verdeelerkëscht a Flame stoung. Et ass kengem eppes geschitt.

Zu Tënten an der Rue du Bois war géint 3 Auer een elektreschen Apparat a Flame geroden. Och hei gouf kee Blesséiert.

Zu Diddeleng an der Route de Volmerange hat et en Dënschdeg den Owend géint 21.50 Auer, an enger Ruine, wéi et heescht, ee Feier ginn. Et ass kengem eppes geschitt.

An engem Geschäft an der Aler Avenue op der Stater Gare hat et en Dënschdeg den Owend eng Dampentwécklung ginn. Weider Detailer si keng bekannt.