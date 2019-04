Nodeems um Ouschterweekend angenehm sonnegt Wieder um Rendezvous war, gëtt et e Mëttwoch e bësse méi ongemittlech dobaussen.

Wéi Meteolux annoncéiert, soll et tëscht 14 an 20 Auer zu lokale Schliet kommen. Donieft soll d'Loft nawell e bësse méi kräfteg blose mat Wandspëtzten tëscht 65 a 75 km/h. Och Knëppelsteng solle méiglech sinn.

D'Temperature bleiwen, vun der Loft emol ofgesinn, relativ mëll. Tëscht 11 an 13 Grad sinn e Mëttwoch de Moie gemellt, am Nomëtteg kënnen déi op 19 bis 21 Grad klammen. Just owes kéint et an den nächsten Deeg nees méi frësch sinn.