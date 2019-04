D'Attraktivitéit vun der Lëtzebuerger Ekonomie stäerken an deemno d'Digitalisatioun an all Beräicher ëmsetzen a promouvéieren.

Dat fir, fir eng méi grouss gesellschaftlech Kohäsioun ze suergen an een Accent op d'Nohaltegkeet setzen. Dat sinn d'Ziler vum éischte Budget vun dëser Legislaturperiod, déi de liberalen Deputéierten André Bauler de Mëttwoch de Moien um Krautmaart presentéiert huet.

Virop déi steierlech Mesurë wéi d'Erhéijung vum Mindestloun ëm 100 Euro netto de Mount an d'Steierreform vun 2017 géingen d'Kafkraaft vun de Leit mat klenge Revenuen erhéijen an dat géint déi sozial Kohäsioun vun der Gesellschaft promouvéieren, erkläert de Rapporter André Bauler.

Ma och d'Nohaltegkeet, ee vun de Schwéierpunkten am Regierungsprogramm, géing am Budget erëmgespigelt ginn.

"D'Regierung hëlt hir Engagementer am Kader vum Paräisser Klima-Ofkommes eescht an investéiert deementspriechend an de Klima- an Naturschutz. Fir e puer Zuelen ze nennen, sou wäerten 20% vun den Investissementer vun dësem Budget an deementspriechend Projete fléissen, dat si 455 Milliounen eleng dëst Joer. An den nächste Jore geet dëse Montant weider erop, soudass iwwert déi ganz Legislaturperiod gekuckt méi wéi 2,3 Milliarden Euro fir Investissementer am Beräich vu Klima an Ëmwelt virgesi sinn."

Donieft gëtt vill an d'Mobilitéit investéiert: Zuchreseau, Garen an den Tram ginn, wéi gewosst, ausgebaut. "An deem Sënn klëmmt och de Budget vum Mobilitéitsministère op en historeschen Héichpunkt vun iwwer 2 Milliarden."

D'Digitaliséierung da soll virun allem dofir suergen, dass et de Bierger am Grand-Duché duerno besser geet. "Vun der administrativer Vereinfachung iwwer eng besser Mobilitéit bis hin zu méi Sécherheet am Netz, enger zäitgeméisser Ausbildung oder och nach neie Methoden an Instrumenter am Gesondheetsberäich, denke mer zum Beispill un déi personaliséiert Medezin. Dat muss d'Finalitéit vun all Strategie sinn, déi mat der Digitaliséierung ze dinn huet."

De Budgetsrapporter huet dann awer och eng ganz Réi Recommandatioune gemaach. D'Finanzverwaltunge misste personell verstäerkt ginn, d'Besteierungsreegele solle vereinfacht ginn an d'Digitalisatioun an de Steiererklärunge fir Privatpersoune Realitéit ginn. Awer och déi politesch Mesuren, déi vun diverse Regierungen an d'Weeër geleet goufen, sollen besser begleet ginn.

Den André Bauler erkläert: "Dës Politike sollen no enger Rei Joren enger kritescher Analyse ënnerzu ginn, fir eventuell Korrekture virzehuelen oder se ze reforméieren, wann dëst sollt noutwendeg sinn. Et geet och drëm, déi parlamentaresch Kontroll iwwer déi grouss Infrastrukturprojeten, déi de Käschtepunkt vun 10 Milliounen Euro iwwerschreiden, ze verstäerken, andeems och déi Konstruktiounsprojete gekuckt ginn, déi de Staat mat enger plafonnéierter Subventioun ënnerstëtzt."

Och a Punkto Digitalisatioun goufen et Recommandatiounen. Zum Beispill misst gekuckt ginn, een Haut-Comité vun der digitaler Transformatioun op d'Been ze stellen an och d'Servicer fir d'Bierger an d'Entreprisë kéinte méi attraktiv a séier ginn, andeems d'Deele vun Donnéeën tëscht Administratioune verstäerkt gëtt, sou den André Bauler.

Als 1. Riednerin huet d'Martine Hansen am spéide Moien de Budgetsprojet 2019 kritiséiert, respektiv eng ganz Rëtsch Froen dozou gestallt, fir um Enn ze soen, dass d'CSV de Budget net kéint stëmmen. D'Fraktiounscheffin vun de Chrëschtlech-Sozialen huet absënns Initiative vermësst, wat d'Wuelbefanne vun de Leit ugeet.

Donieft géif de Budget op ganz optimistesche Previsioune baséieren. Et soll een elo d'Zukunft net Schwaarz molen, ma et soll een se awer och net mam "Carpe-Diem-Sonnebrëll" kucken. Déi finanziell Rechnung wär bis elo ëmmer iergendwéi opgaangen, ma et misst een sech awer froen, op dëst Verhalen intelligent wier. Et sollt een sech net op säi Gléck verloossen.

Et sollt een net, Zitat, „op de Sand vun der Weltkonjunktur bauen“, sou d'Martine Hansen, déi nach bedauert huet, keng Zuele kritt ze hunn zu den éischten 3 Méint vun dësem Joer. D'CSV-Fraktiounspresidentin huet doriwwer eraus vun Onsécherheete bei de Recettë geschwat a vun Depensen, déi e Spigelbild vum Kouhandel Koalitiounsaccord wären.

Do virdru war de Pierre Gramegna a sengem Exposé zum Budget 2019 op déi grouss Linnen dovun agaangen. Eng wär d'sozial Kohesioun an d'Gerechtegkeet; an deem Kontext wäre bal 50% Ausgaben am soziale Beräich net ze vill:

De Finanzminister ass och op d'Propos vun der Chambre de Commerce ze schwätze komm, fir der Halschent vun de Leit beim Staat den 13. Mount ze sträichen oder de Pensionéierten d'Allocation de fin d'année ze kierzen:

De Pierre Gramegna huet soss nach op d'steierlech Mesuren, z.B. a punkto Klimawandel, higewisen.