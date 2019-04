En Dënschdeg um 6.01 Auer koum d'Noriicht vum Doud vum fréiere Staatschef. De Grand-Duc Jean ass 98 Joer al ginn.

Lëtzebuerger Kascht a Béier, Lëtzebuerger Clienten a gepotert gëtt och bal nëmmen op Lëtzebuergesch. Wiem dat gefält, geet op de Krautmaart bei d'Heidi een huelen. Matzen an der Uewerstad, direkt vis-à-vis vum Palais, fënnt een e Stéck Lëtzebuerg, dat déi sëllechen Touristen einfach iwwersinn an dobäi sinn hei esouwuel d'Leit, ewéi d'Maueren en Deel geliefte Monarchie. D'Monique Kater mat enger Rees an d'Lëtzebuerg vum Grand-Duc Jean.

Éischt Kondolenzbicher leien aus

Zanter e Mëttwoch leien och éischt Kondolenzbicher a verschiddene Gemengen aus, dorënner och zu Esch. De Jeannot Ries war an der zweet gréisster Stad vum Land ënnerwee an huet hei mat Leit geschwat.

Perséinlech Erënnerungen un "eise" Grand-Duc Jean

Besonnesch déi Generatioun, déi mam Grand-Duc Jean a senge Funktiounen als Ierfgroussherzog a Groussherzog opgewuess sinn, goufe staark vum beléifte fréiere Staatschef gepräägt.

De Philippe Dondelinger huet sech mat de Leit an der Fondatioun Pescatore ënnerhalen a wollt vun hinne wëssen, wat hir ganz perséinlech Erënnerungen an Anekdote sinn, déi si mam Grand-Duc Jean verbannen.