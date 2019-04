Bei deem Accident um fréie Mëttwoch den Owend goufen zwou Persoune blesséiert, eng dorënner schwéier.

E Mëttwoch kuerz no 18 Auer gouf et en uergen Accident tëscht enger Camionnette an engem Auto op der Streck tëscht Dikrech a Steeën.

Zwou Persoune goufen dobäi blesséiert, eng dovu schwéier. Ënnert anerem d'Air Rescue war op der Plaz.

D'Strooss war nom Accident blockéiert.

© Domingos Oliveira

Zu Esch am Neiduerf hate sech e Mëttwoch géint 16.20 Auer direkt 3 Ween ze pake kritt. Dobäi ware 4 Persoune blesséiert ginn.

Am Asaz waren zwou Ambulanzen an d'Pompjeeë vun Esch.