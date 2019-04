D'Federatioun vun den Industriellen hat en Donneschdeg op eng ganz speziell Konferenz invitéiert.

En Donneschdeg de Moie gouf déi éischt weiblech Presidentin Michèle Detaille offiziell och der Press virgestallt. Déi 61 Joer al gebierteg Belsch iwwerhëlt d'Spëtzt vun der Fedil, nodeems de President Nicolas Buck als neie President vun der UEL rekrutéiert gouf. Wat heescht dëse Wiessel fir d'Fedil?

D'Michèle Detaille war elo bal e Joer schonns d'Vize-Presidentin vun der Fedil. Kee Wonner also, datt d'Prioritéiten an hirem Manifest sech net grouss geännert hunn. Fir déi nächst 3 Joren huet ee bei der Fedil 3 Prioritéite festgeluecht, d'Energie-Transitioun, d'Digitaliséierung an d'Konzentratioun op jonk Talenter am Handwierk.

Ma e Schrëtt, fir dës Messagë besser un d'Leit ze bréngen, soll eng verbessert Kommunikatioun sinn, esou déi nei Presidentin. Virun allem no bausse misst ee besser kommunizéieren.

D'Aart a Weis ze schaffen, huet sech iwwert déi lescht Jore geännert. Dofir géif ee sech elo och asetze fir eng Erneierung vum Aarbechtsrecht.

Dëst wier eng positiv Modernisatioun fir d'Salariéen, ma et misst ee Partner an der Regierung kloer maachen, datt eng Modernisatioun vum Aarbechtsrecht och fir d'Entreprise misst fair ugepasst ginn.

D'Fedil representéiert iwwer 600 Membere aus am Ganze 35 Industriesecteuren.