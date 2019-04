De fréiere japanesche Keeser an d’Keeserin hunn d'Lëtzebuerger Ambassade zu Tokio besicht, fir dem verstuerwene Grand-Duc Jean déi lescht Éier z'erweisen.

En Donneschdeg de Moien um 11 Auer Lokalzäit ass déi keeserlech Koppel am Chiyoda-Bezierk zu Tokio ukomm.

D'keeserlech Famill an de Lëtzebuerger Haff verbënnt eng laangjäreg a ganz speziell Frëndschaft. Bei der Kréinung vun der Queen Elizabeth II. am Joer 1953 hunn de Grand-Duc Jean an de fréiere Keeser sech kennegeléiert. Bei enger Staatsvisitt a Japan huet den deemolege Grand-Duc ënnert anerem d‘Yamanashi-Präfektur besicht.

De Besuch an der Ambassade war e Wonsch vum fréiere Keeser. Mat wäisse Chrysanthemen huet d'Koppel sech virun der Foto vum verstuerwene Grand-Duc Jean vernäipt a si hunn hirem gudde Frënd Äddi gesot.

MAT ARCHIVBILLER: Video op der japanescher Internetsäit FNN Prime.