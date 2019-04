Fir vill Leit, déi op den ëffentlechen Transport ugewisen sinn, ass d'Onzouverlässegkeet an d'Onpünktlechkeet vun den Zich eng reegelrecht Plo.

Doriwwer reegt sech den ADR-Deputéierte Jeff Engelen an enger parlamentarescher Fro op. De Mobilitéitsminister nuancéiert a senger Äntwert.

AUDIO: QP onpünktlech Zich / Reportage Jean-Marc Sturm

De François Bausch ënnersträicht virop, dass extern Grënn den éischte Facteur fir d'Ausfale vun den Zich sinn, dat mat 32%. Elleng d'Streiken op der franséischer Bunn hunn iwwer 2.000 Zich ausfale gelooss.

Derbäi kommen Gefierer, déi Barrière blockéieren, Leit, déi iwwert d'Schinne marschéieren, Déieren, déi vun Zich ugestouss ginn, a sou weider.

Aner Problemer sinn um Niveau vum Rullmaterial oder nach Virfäll um Niveau vun den Eisebunnsinstallatiounen. All déi Virfäll ginn opgelëscht an analyséiert. Et probéiert een och alles direkt am Aen ze behalen, dofir sinn all Dag speziell Ekippen am Asaz. Et gëtt ënnert anerem och ee Koordinatiounscomité vun den Direkteren aus de Voyageurs-Activitéiten, der Infrastruktur an de Fret fir d'Tëschefäll ze analyséieren a fir ze reagéieren.

De Minister Bausch seet sech awer och bewosst, dass de Reseau muss ausgebaut ginn. Et stéisst een un d'Limitten. Et soll an Zukunft weider an eng besser Offer vum Service an der Qualitéit investéiert ginn. D'Gare an der Stad gëtt erweidert, et kënnt eng weider Linn tëscht der Stad a Beetebuerg derbäi, Quaien uechtert d'Land gi verlängert, Barrière ginn ofgebaut, an esou weider.



D'Passagéier solle parallel besser iwwer Retarden informéiert ginn, fir sech besser ze arrangéieren. Derbäi kommen 46% méi Sëtzplazen an den Zich.