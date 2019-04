De President mécht en Hommage un de verstuerwene Grand-Duc, de Premierminister hält eng Ried an d'Nationalhymne gëtt vun der Militärmusek gespillt.

E Freideg den 3. Mee ass eng feierlech Zeremonie fir de verstuerwene Grand-Duc Jean an der Chamber. No der "Conférence des présidents" huet de Chamberpresident Fernand Etgen en Donneschdeg an der Mëttegstonn dozou Präzisioune ginn. Déi Zeremonie ass um 14.30 Auer. Den Oflaf ass d'selwecht wéi scho bei der séance solennelle 2005 fir déi verstuerwe Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte. De President mécht en Hommage un de verstuerwene Grand-Duc, de Premierminister hält eng Ried an d'Nationalhymne gëtt vun engem klénge Grupp vun der Militärmusek gespillt.

AUDIO: Extrait Fernand Etgen

Dat dauert eng gutt hallef Stonn, sou de Fernand Etgen. Et soll eng respektvoll Feier sinn, sou wéi de Monseigneur dat verdéngt huet, huet de Chamberpresident gemengt. Déi séance solennelle gëtt och live op Chamber TV an op RTL.lu iwwerdroen.

Weider huet den 1. Bierger vum Land präziséiert, datt d'Chamber invitéiert ass, fir den nächste Méindeg an de Palais ze goen, fir dem Grand-Duc Jean eng lescht Éier ze erweisen.

D'Staatsbegriefnes ass jo samschdes, de 4. Mee, um 11 Auer an der Kathedral. Hei gëtt et fir de Moment nach keng weider Detailer.