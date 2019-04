Dem Koalitiounsaccord vun der Regierung no soll d'Legaliséierung vum Cannabis am Laf vun deenen nächsten 5 Joer an dréchenen Dicher sinn.

Den "Consumer Choice Center" ass eng US-amerikanesch Organisatioun, déi Lobbyismus bedreiwt fir d'Fräiheeten, d'Rechter an den Interessi vun den Consommateuren. Si hunn sech an dem Kontext Zäit geholl, fir dem Grand-Duché hier Mesuren an Erfarunge vun enger intelligenter Legaliséierung vu Cannabis ze presentéieren. De Yaël Ossowski, Direkter vun der Organisatioun betount och, dass d'Consommateure vu Cannabis dëse Wee, dës nei Innovatiounen och appreciéieren.

AUDIO: De Yaël Ossowski vum "Consumer Choice Center"

3 Deeg sinn se ob Visitt hei am Land a versichen duerch Pressekonferenzen an Treffe mat ënner anerem der LSAP, DP, ADR, CSV an dem LCGB hir Iddi'en ze verbreeden an der Hoffnung dass sech d'Regierung dorun orientéiert.

Déi Gréng hunn en Donneschdeg de Mëtteg ofgesot. De Justizminister Félix Braz an de Gesondheetsminister Etienne Schneider, déi als déi zoustänneg Ministeren un der Legaliséierung vum Cannabis schaffen, huelen dogéint awer net Deel un hire Meetingen.