A sengem juristesche Sträit mam Nohaltegkeets- an Infrastrukturminister huet e Mann an 1. Instanz um Verwaltungsgeriicht Recht kritt.

Den Tribunal administratif huet säi Recours nämlech als fondéiert ugesinn.

D'Riichter hunn dowéinst eng Decisioun vum Mäerz 2015 vun der Pensiounskommissioun, fir de Mann aus Gesondheetsgrënn an d'Pensioun ze schécken, iwwert de Koup gehäit an en entspriechenden Arrêté grand-ducal annuléiert. De Mann wär dozou fäeg, à temps partiel ze schaffen, awer net méi op senger aler Plaz. Den Dossier sollt och zréckgoe bei de François Bausch.

Deen hat am Mee 2014 d'Pensiounskommissioun saiséiert, fir dass déi doriwwer decidéiere sollt, ob de Mann seng Funktiounen nach erfëlle kéint. E Kontrolldokter hat am Oktober 2014 a sengem medezinesche Rapport festgehalen, dass de Mann wéinst psychesche Problemer an enger Konfliktsituatioun op der Aarbecht seng Funktiounen net méi erfëlle kéint; et wär och keng däitlech Verbesserung en vue, fir dass de Mann nees ganz schaffe kéint.

D'Pensiounskommissioun hat de Mann doropshin am Mäerz 2015 "hors d'état" erkläert, fir weider ze schaffen, an de Grand-Duc am Abrëll 2015 en entspriechende groussherzoglechen Arrêté geholl. Dogéint hat de Mann am Juni 2015 Recours agereecht. Am Mee 2017 hat den Tribunal administratif eng medezinesch Expertise gefrot, fir erauszefannen, ob de Mann effektiv ausser Stand wär, fir weider ze schaffen, oder ob hien anerwäerts à temps partiel schaffe kéint. E Psychiater sot a sengem Rapport am November 2017, et géif näischt dogéint schwätzen, dass de Mann nees zréckkéim op seng al Plaz; hie wär net "hors d'état", fir weider ze schaffen. En Aarbechtsdokter hat am Mäerz 2018 geschriwwen, dass de Mann onfäeg wär, fir op senger Plaz weider ze schaffen; e wär dogéint fäeg, eng adaptéiert aner Plaz ze besetzen.

Fir d'Riichter vum Tribunal administratif wär et falsch, dass de Vertrieder vum Staat gemengt hätt, déi zwou Expertise géife sech widderspriechen an dem Mann säi Gesondheetszoustand wär net kloer festzeleeën; au contraire wär hien apte, fir anerwäerts à temps partiel ze schaffen. Deemno wär d'Decisioun vun der Pensiounskommissioun ze reforméieren an den Arrêté grand-ducal z'annuléieren. De Mann hätt awer keng Indemnité de procédure vun 20.000 € zegutt an de Staat fir d'Fräen opzekommen, och fir déi vun der Expertise.