An der Nuecht op e Freideg ass eng Fra an hirem Heem zu Käl iwwerfall an op de Buedem gestouss ginn.

Een Täter hätt si du fixéiert, iwwerdeems déi aner eng kleng Geldzomm geklaut hunn. D'Brigangen sinn du fortgelaf. D'Police schreift: "D'Enquête leeft."