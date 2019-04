No der Mëttesstonn sinn d'Pompjeeën an d'Rue Anne Beffort op de Kierchbierg geruff ginn, well et hei no Gas gericht huet.

Ma no engem kuerzen Asaz konnten d'Pompjeeën an d'Polizisten nees heemfueren an d'Kanner zeréck an d'Schoul goen.