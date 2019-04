Zu Bollenduerf stoung en Haus a Flamen, zwou Persoune goufe liicht blesséiert.

Vill Informatioune gouf et net, mä géint 14 Auer krut RTL d'Informatioun, dass zu Bollenduerf en Haus géif brennen. Eng Lëtzebuergerin an hiert kléngt Kand sollen eng liicht Dampvergëftung kritt hunn, soss géif et hinnen awer gutt goen.

Eisen Informatiounen no si bei de Läschaarbechten och Pompjeeën aus dem Grand-Duché, de Corps vun Iechternach a Bollenduerf Pont, dobäi, vue dass Bollenduerf jo direkt op der Grenz zu Lëtzebuerg, op der däitscher Säit läit. Och den Lëtzebuerger Rettungshelikopter war op der Plaz, dee konnt awer eidel zeréckfléien.

Weider Informatioune ginn et nach keng.