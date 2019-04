Tëscht 200-300 Leit waren um Accueil vum Maacher Wäimaart präsent. Et gouf och un de verstuerwene Grand-Duc geduecht, deen e Frënd vun de Musel war.

Zanter bal 90 Joer scho gehéiert de Wäimaart zum Fest-Programm vu Gréiwemaacher an ass aus der Miseler-Kultur, net méi ewech ze denken. Och wann vill Evenementer uechter d'Land nom Doud vum Grand-Duc Jean ofgesot goufen, koum et de Mueren um 10 Auer zu engem feierlechen Accueil virun der éischter Degustatioun vum Cru vun 2018. De Grand-Duc war en Frënn vun der Musel, et gouf un hie geduecht.

AUDIO: Maacher Wäimaart - Reportage Tim Morizet

De Maacher Wäimaart huet sech iwwert d'Zäit ëmmer méi zu engem Sozialen Event evoluéiert. Keen Wonner also dass e Freideg de Moien eng gutt 200-300 Leit, dorënner och aus der Politik, Wirtschaft a Kultur, am Kulturzentrum zu Gréiwemaacher ze fanne waren.

Et huet een natierlech un de Grand-Duc Jean geduecht. Op e musikaleschen Encadrement gouf verzicht, och d'Lescht vun den Invitéë war méi kuerz ewéi soss déi Jore virdrun.

Um Wäimaart huet de Konsument den direkte Kontakt mam Produzent a kann direkt op der Place schmaachen a vergläichen.

Den LSAP-Deputéierte Marc Angel huet de Wäin e Freideg de Muere geschmaacht. Et wier een houfreg.

D'Wäin-Industrie wier en wichtegen Deel vu Lëtzebuerg. Et hänke vill Aarbechtsplazen drun an et ass en ekonomesch wichtege Facteur fir de Grand-Duché, esou nach den Deputéierten. Lëtzebuerg ouni säi Wäi wier schwéier virzestellen.

Ma de Lëtzebuerger Wäi gëtt dëst Joer e bëssen anescht, de Marc Krier, vu Caves Krier Frères zu Réimech.

„Et ass en éischter ontypesche Joergang fir Lëtzebuerg, well mer jo eng immens héich Maturitéit haten, ganz vill Rescht-Zocker hunn, an eng éischter ongewéinlech niddreg Saier. Dat gëtt natierlech Wäin, dee fir den typesche Lëtzebuerger Amateur villäicht en bësse Gewinne brauch. Mais ech gesinn et gäre positiv. An ech freeë mech drop de Leit eise Lëtzebuerger Wäin nobréngen ze kennen, déi normalerweis net eis Clientë sinn.“

De Produit dëst Joer ass e gudden, do ass een sech zu Gréiwemaacher eeneg. 34 Wënzer, mat iwwer 400 Prouwen, stellen nach bis den Owend 9 Auer zu Gréiwemaacher am Kulturzentrum aus.