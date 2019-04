D’lescht Joer goufe 44 Fäll vun Tuberkulos festgestallt, eng Augmentatioun vun 18 Prozent zu dem Joer virdrun.

D’Zuel vun den Otemwee-Erkrankungen, wéi Tuberkulos, bléift zu Lëtzebuerg héich – esou de Bilan vun 2018 vun der Ligue Médico-Sociale. Am RTL-Interview beriicht d'Ligue Médico-Sociale iwwert déi bakteriell Infektiounskrankheet an aner sozialen a gesondheetleche Problematiken.

Schonn 10 Joer gëtt et d'Ligue Médico-Sociale, déi fir d'Bekämpfung vun der Tuberkulos gegrënnt ginn ass. Mëttlerweil breet sech hir Aktivitéit ob dräi grouss Beräicher aus: Preventioun, médico-sociaux an sociaux. D'Presenz vun der Tuberkulos ass ganz grouss, seet de Jean Rodesch, Generalsekretär vun der Ligue.

„Mir hate lescht Joer an déi 16.000 Consultanten, déi Zuel ass och ganz vill beaflosst duerch Migratioun, mir hunn ganz vill Leit vir eng Autorisatioun de Sejour ze kréien, mussen se jo bäi eis laacht kommen, dat sinn der déi aus aller Welt heihinner ob Lëtzebuerg kommen. Dat ass gutt, mä t'ass awer eng Surveillance déi noutwenneg ass, an dann hunn mir och Refugiéen déi och bei eis duerchlafen“

D’lescht Joer goufe 44 Fäll vun Tuberkulos festgestallt, eng Augmentatioun vun 18 Prozent zu dem Joer virdrun. Fir d'Bekämpfung vun der Tuberkulos leet de Jean Rodesch vill wäert ob d‘Zesummenaarbecht am Gesondheetssecteur. Et kéint nëmme funktionéieren, wann jidderee matspillt, esou den Generalsekretär, an net wann d'Dokteren d'Krankheet erofspillen. Tuberkulos gëllt als déi déidlechsten Infektiounskrankheet ob der Welt. Ronn 4.500 Mënsche stierwe pro Dag un der Krankheet. Ee Véierel vun de Mënschen op der Welt ass infizéiert, wat awer net bedeit, dass se och krank ginn. Besonnesch ufälleg si Leit, déi ënnert schlechte sozioekonomeschen Ëmstänn stinn, HIV infizéiert sinn, Diabetis hunn oder ënnererniert sinn, sou d'Ligue médico-sociale.

Am soziale Beräich gouf d‘lescht Joer vill geschafft, seet de Jean Rodesch, de Stied gëtt vill ënnert d'Äerm gegraff, dass se iwwert d'Ronne kommen. Besonnesch Leit, déi sech iwwerschëlden, maachen der ligue médico-sociale Suergen.

„Mir hunn eng 2300 Demande gehat, wou Leit sech renseignéiert hunn, mir hunn eng 400 Dossieren de surendettement, wou mir suivéieren, wou mir kucken d'Leit erauszekréien aus der Situatioun wou si dra sinn, mee wann ech elo Chiffere kuffen zum Beispill een Indicateur dat sinn d'Saisie- arrêten déi gesprach ginn, dat ass erschreckend dat sinn der 60 Dausend läscht Joer gewiescht“

En Chiffer, bei dem ee sech misst Froe stellen, esou de Generalsekretär. De Jean Rodesch leet vill Wäert ob den Zesummenhalt an der Gesellschaft.

„ Mir hunn an eiser Analyse vun deene Situatioune vu Leit déi verschëlt sinn, déi bei eis kommen. Do stelle mir a 54% vun den Dossier'en fest, dass déi enker eriwwer an d'Belsch sech sou ee Kredit siche gaange sinn. Dat ass eppes, do muss zesummegeschafft gi mam Ministère vun der Ekonomie, mat der CSV, vir dass mir dee Problem an de Grëff kréien“

Virun allem vu Kredit'en aus der Belsch gëtt gewarnt, déi oft mat flotten Offer'en tentéieren, bei deenen een awer herno Zënse vu beträchtlechen Zommen zréckzebezuelen huet. Déi Léit, déi Hëllef brauchen, ginn ausgebeut. Do misst sech eppes änneren, esou d'Ligue médico-sociale.