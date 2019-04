Et ass an Tëschenzäit eng Traditioun, datt den OGBL am Virfeld vum Dag vun der Aarbecht säi politeschen éischte Mee feiert.

E Samschdeg am Nomëtten hat den onofhängege Gewerkschaftsbond op Péiteng invitéiert, wou den André Roeltgen eng 1.-Mee-Ried mat klore Messagen u Politik a Bierger gehalen huet: vun den Europawalen, iwwer Klimapolitik bis hin zur Digitaliséierung. VIDEO: OGBL: 1.-Mee-Ried mat klore Messagen u Politik a Bierger Et ass an Tëschenzäit eng Traditioun, datt den OGBL am Virfeld vum Dag vun der Aarbecht säi politeschen 1. Mee feiert. Déi Kéier zu Péiteng. D'Nora Back, déi aktuell Generalsekretärin vum OGBL, soll vum Dezember un d'Successioun vum President André Roeltgen iwwerhuelen. Eng Damm un der Spëtzt vun der gréisster Lëtzebuerger Gewerkschaft wier eng historesch Première. VIDEO: OGBL: Froen un d'Nora Back D'Nora Back, déi aktuell Generalsekretärin vum OGBL, soll vum Dezember un d'Successioun vum President André Roeltgen iwwerhuelen.