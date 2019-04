Um Sonndeg de Moie géint 7 Auer gouf et en uergen Accident op der Iechternacher Streck, der N11, tëscht der Schanz a Wolper.

En Automobilist ass vun der Strooss ofkomm, krut e Bam ze paken a koum an der Wiss un d'Halen.

De Chauffer war ageklemmt an huet misse mat hydraulesche Rettungsgeräter aus sengem Won befreit ginn. Hien an de Bäifuerer koumen a Begleedung vun engem Urgentist an d'Spidol, sou de CGDIS.

D'Corpse vu Jonglënster, Konsdref, Iechternach, d'Police an de Samu vun Esch waren op der Plaz.