D’Gesetz vum „Congésministär“, mat deem de minimale legale Congé vu 25 op 26 Deeg eropgesat gëtt, wier „schlecht geschriwwen“...

Dat huet den Direkter vun der Associatioun vu Banken a Banquieren (ABBL), de Serge De Cillia, e Méindeg op enger Pressekonferenz kritiséiert. Well de Kollektivvertrag am Bankesecteur eng spezifesch Formulatioun huet, kéinten d’Salariéen an deem Secteur en Dag Congé bäikréien, obwuel se schonn däitlech méi Congésdeeg hunn, wéi de legale Minimum. D’ABBL huet de Banke recommandéiert, dat just fir Salariéen ënner 50 Joer ze maachen. Ëmmerhin hätte Salariéen déi méi wéi 50 Joer al sinn 38,5 Deeg Congé d’Joer, sou de Serge de Cillia.

D’Finanzplaz ass „profitabel, mä net rentabel“, sou sengersäits de President vun der ABBL, de Guy Hoffmann. Provisoreschen Zuelen no wier de Nettobenefice vun de Banken hei am Land d’lescht Joer ëm 3% erofgaangen, op ronn 3,6 Milliarden Euro. D’Resultat wier zwar nach ëmmer positiv, mä manner wéi virdrun also, wat gréisstendeels op d’Hausse vun de Käschten, fir nei Reegelen ëmzesetzen an d’Ëmstellung op nei Technologien zeréckzeféiere wier.

D’Associatioun vu Banken a Banquieren huet sech weider e Méindeg op hirer Assemblée générale nei Virsätz ginn. Beispillsweis gouf e „Cluster“ an d’Liewe geruff, fir nohalteg oder gréng Finanzen ze fërderen. Donieft gouf en Aktiounsplang iwwert de Kampf géint de Blanchiment ausgeschafft. Am Géigesaz zum Ausland, géing e Bankeskandal zu Lëtzebuerg direkt dem Ruff vun der ganzer Finanzplaz schueden, sou de Serge De Cillia.

Op d’Fro op d’Sanktiounsméiglechkeeten net missten an d’Luucht gesat ginn, huet d’ABBL gemengt, datt dës duerch europäesch Reegele schonn drastesch an d’Luucht gesat goufen. Eng Bank déi zweemol géing géint Reegele verstoussen, géing och „wahrscheinlech“ hiren Agrément bei der CSSF (Iwwerwaachungskommissioun vun der Finanzplaz) verléieren.

Schreiwes vun der ABBL

A l'occasion de son assemblée générale ordinaire marquant le 80ème anniversaire de l'ABBL, l'Association a présenté, ce 29 avril, le bilan de l'année 2018 et ses orientations futures.

Résultats des banques

Bien que l'évolution des revenus générés par les établissements de crédits soit positive, avec une marge sur intérêts en hausse de 2% et un revenu net de commissions à +5,4% par rapport à 2017, le résultat net de l'année 2018 avant provisions et impôts est en recul de 8,2 %, selon les chiffres publiés par la CSSF.

Ceci s'explique, avant tout, par une augmentation importante des charges (+6%). En effet, les frais du personnel ont augmenté de 2,9% à effectif constant et les frais administratifs, notamment liés aux investissements dans de nouvelles infrastructures techniques ainsi qu'à la mise en conformité réglementaire et comptable, sont en hausse de 9,1%.

Fiscalité

La situation fiscale des entreprises opérant au Luxembourg est une autre priorité de l'ABBL qui, ensemble avec l'UEL, plaide pour une réduction du taux d'imposition des sociétés afin d'avoisiner un taux moyen plus proche de celui en vigueur au sein de l'UE et de l'OCDE.

Concrètement, l'ensemble des impôts payés par le secteur bancaire a connu une hausse de 40% entre 2014 et 2017, alors que les résultats bancaires sont en baisse sur la même période.

Education financière, formation et recherche

Depuis la création de la Fondation ABBL pour l'éducation financière en 2016, l'ABBL mène, en partenariat avec d'autres acteurs, des actions de sensibilisation dans le domaine de l'éducation financière destinées aux élèves du cycle primaire, aux lycéens et aux adultes.

Afin de stimuler l'innovation dans le secteur bancaire et d'accompagner la transformation digitale, l'ABBL a continué d'encourager la recherche universitaire, en particulier dans le domaine de la technologie financière.

En outre, l'ABBL a contribué à la révision des programmes de trois Masters qui seront proposés dès septembre 2019 par la Luxembourg School of Finance. Il s'agit du Master of Science in Finance and Economics, du Master of Science in Quantitative Economics and Finance et du Master in Wealth management.

Finance durable

Par ses activités internes et externes, l'ABBL contribue activement à la promotion et au développement de la finance durable. A ce titre, elle a joué un rôle clé dans l'élaboration du « Luxembourg Sustainable Finance Roadmap » en coopération avec les Ministères des Finances et de l'Environnement.

L'ABBL a également mené une étude sur la finance durable intitulée « Sustainable Finance – the future of banking? » auprès des décideurs de la place financière en partenariat avec PwC et dont les résultats seront présentés le 14 mai prochain.

Réglementation – Compliance

L'assemblée générale a adopté un nouveau code de conduite de l'ABBL qui tient compte des développements législatifs et réglementaires européens et nationaux récents tels que MiFID II, RGPD, AMLD IV y compris la transparence fiscale, ainsi que les principes de saine gouvernance établis par l'Autorité bancaire européenne.

Un nouveau chapitre sur la « banque responsable » fait désormais partie du code de conduite, faisant le lien avec les principes posés par les Nations Unies en matière de développement durable.

L'ABBL a adopté un plan d'action de lutte contre le blanchiment d'argent dont l'objectif est d'amener ses membres à un niveau de vigilance exemplaire afin prévenir les risques de réputation et de garantir l'intégrité du secteur financier. Dans cette perspective, un guide à l'attention des banques sera prochainement publié.

S'agissant des normes règlementaires, l'ABBL et 8 autres associations bancaires en Europe appellent la Commission européenne à introduire davantage le principe de proportionnalité en faveur des petites et moyennes banques.

Création d'un nouveau Business Cluster Paiements

L'ABBL vient de créer un nouveau Business Cluster « Paiements ». Ce Cluster a pour principales missions d'être le porte-parole des opérateurs du marché des paiements luxembourgeois et d'assurer la liaison avec les différentes parties prenantes en tant que plateforme d'échange et d'initiative. Il regroupe tous les membres de l'ABBL pour lesquels les systèmes et moyens de paiement de l'avenir sont essentiels dans leur relation avec leurs clients professionnels et particuliers.