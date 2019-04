D'Kollege vum Magazin ware mat der Kamera hannert de Kulissen ënnerwee, fir d'Aarbecht hannert der grousser Tëleesemissioun ze weisen.

2.005.842 Euro, dëse Rekord-Montant stoung um Enn vun der grousser Télévie-Finall um Compteur. Dat ganzt Joer iwwer hu sech Benevolle fir de gudden Zweck engagéiert an och bei eis am Haus waren d’Ekippe vu Radio, Internet an Tëlee am Asaz fir den Télévie ze couvréieren. Mir geheien e Bléck hannert d’Kulissen a loossen déi stäerkst Momenter Revue passéieren.