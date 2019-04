D'Police krut gemellt, dass op der A6, op der Héicht vun der Sortie Mamer e puer Persounen aus engem Camion gesprongen a fortgelaf sinn.

D'Police huet um Dënschdeg de Moien am Raum Mamer no zwou männleche Persounen gesicht, déi géint 7 Auer op der Areler Autobunn, op der Héicht vun der Sortie Mamer aus engem Camion gespronge waren, deen am Stau stoung.

Si hunn sech dono Direktioun Mamer ewech gemaach.

© Domingos Oliveira / RTL

Wéi d'Police an engem Communiqué matdeelt, hätt et sech ëm am ganze fënnef Männer gehandelt, aus dem Unhänger gesprongen an Direktioun Mamer fortgelaf sinn. Direkt e puer Policepatrullen goufe mobiliséiert. Och de Policehelikopter war am Asaz. An tëscht konnte schonn 3 Persoune festgeholl ginn. Vun deenen aneren zwou feelt nach ëmmer all Spuer. Wéi et nach heescht, géif den Ament och ënnersicht ginn, wéi ee Status des Leit hunn a firwat si an dësem Unhänger ënnerwee waren.

Et ass den Appell un d'Populatioun, am Fall wou ee suspekt Persounen am Raum Mamer gesäit, direkt den 113 ze kontaktéieren.