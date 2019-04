Géint 2 Auer an der Nuecht op en Dënschdeg gouf an der Rue des Trevires zu Bouneweg een Abroch an een Haus gemellt.

Kuerz Zäit drop konnt d'Police op der Plaz ee presuméierten Täter festhuelen. De Verdächtege gouf op Uerder vum Parquet festgeholl a kënnt virun den Untersuchungsriichter.