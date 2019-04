Fir d'Begriefnis vum Grand-Duc Jean de 4. Mee gëllen an der Stad eng Partie Ännerungen am Trafic an ee Parkhaus um Kierchbierg ass gratis.

Hei eng Rëtsch praktesch Informatioune fir den näschte Samschdeg.

Verbuet vun Dronen

Trauerfeierlechkeete vu senger Kinneklecher Altesse Groussherzog Jean vu Lëtzebuerg

Verbuet vun all Flugaktivitéiten an Drone-Flich an der Stad Lëtzebuerg (04.05.2019)

Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics

Am Kader vun de Trauerfeierlechkeete vum Groussherzog Jean de 4. Mee 2019 huet de Ministère fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten op Basis vun der nationaler Reglementatioun decidéiert, all Flugaktivitéiten souwéi och all Drone-Flich an der Uewerstad bis eng Héicht vun 750 Meter ze verbidden.

Service funèbre de S.A.R le Grand-Duc Jean de Luxembourg : Offre en transport public et parking adaptée (04.05.2019)

Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics

En raison du service funèbre de S.A.R. le Grand-Duc Jean ce samedi 4 mai 2019 en la Cathédrale de Luxembourg, l'accès au parking « Place de l'Europe » à Kirchberg sera gratuit dès 6.00 heures. Cette gratuité sera accordée jusqu'à la fermeture du parking à 23.30 heures.

Par ailleurs, les CFL informent que des travaux initialement prévus pour le week-end des 4 et 5 mai 2019 nécessitant la fermeture des tronçons ferroviaires Luxembourg - Sandweiler-Contern et Luxembourg – Dommeldange ont été reportés à une date ultérieure.

Ce même jour, la demande accrue prévisionnelle sera prise en compte, dans la mesure du possible, lors de la composition des trains.

Trafic an ëffentlechen Transport an der Stad

Funérailles de Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean le samedi 4 mai 2019

Adaptations en matière de circulation et de transports en commun

Information communiquée par l'Administration communale

La Ville de Luxembourg tient à informer le public que dans le cadre des funérailles de Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean, quelques adaptations en matière de circulation et de transports en commun seront à observer.

Adaptations en matière de circulation

• Du jeudi 2 mai à 18h au samedi 4 mai à 18h, la rue Notre-Dame (tronçon entre la rue de l'ancien Athénée et la rue du Fossé), la rue du Fossé, la côte d'Eich (prolongation de la rue du Fossé jusqu'au croisement avec la rue du Nord), la rue de l'Eau, la rue de la Boucherie et la rue du Marché-aux-Herbes (tronçon entre la côte d'Eich et la rue de la Boucherie) seront fermées à toute circulation en raison de la mise en place de tribunes.

• Le samedi 4 mai de 6h à 18h, les rues et place suivantes seront fermées à toute circulation selon besoins : rue Aldringen, rue Notre-Dame, boulevard F.D. Roosevelt, place de la Constitution, rue de l'ancien Athénée, rue de la Congrégation, rue du Fossé, côte d'Eich (prolongation de la rue du Fossé jusqu'au croisement avec la rue du Nord), rue du Marché-aux-Herbes (tronçon entre la rue du Fossé et la rue de la Boucherie et tronçon entre la rue de l'Eau et la rue du St. Esprit), rue de la Boucherie, rue Sigefroi, rue de l'Eau, rue Large, rue de la Corniche, rue du St. Esprit. Ces mêmes rues seront interdites au stationnement du vendredi 3 mai 2019 à 18h au samedi 4 mai 2019 à 18h. A noter que sur la place de la Constitution l'interdiction de stationnement sera en vigueur du 3 mai 2019 à 18h au 29 mai 2019 en soirée en raison du marché de l'Octave.

Le Service Circulation de la Ville de Luxembourg veillera à la mise en place d'une signalisation appropriée.

Parkings

• Les parkings Théâtre, Royal-Hamilius et Monterey seront accessibles tout au long de la journée du samedi 4 mai 2019 (entrée et sortie).

• Concernant le parking Knuedler, l'accès et la sortie seront interdits le 4 mai de 7h30 à 14h (aussi bien pour les abonnés que pour le public).

• Concernant le parking Saint-Esprit, l'accès sera interdit le 4 mai de 7h30 à 14h (excepté pour les abonnés en provenance du Viaduc) ; la sortie sera possible à tout moment en direction du tunnel R. Konen.

• Le parking Place de l'Europe situé à proximité de l'arrêt de tram « Philharmonie/MUDAM » sera gratuit le 4 mai jusqu'à sa fermeture à 23h30 ; le parking Stade situé à proximité de l'arrêt de bus « Stade » est gratuit les samedis.

Une signalisation afférente sera mise en place à l'approche des parkings concernés par des fermetures.

Adaptations en matière de transports en commun

• P+R Bouillon : le samedi 4 mai, la ligne AVL 17 sera renforcée et circulera entre 8h03 et 15h03 toutes les 10 minutes du P+R Bouillon en direction du centre-ville (arrêt Monterey) ; les retours se feront toutes les 10 minutes jusqu'à 15h10, puis toutes les 20 minutes jusqu'à 19h10. Au départ du P+R Bouillon, les visiteurs pourront également utiliser les lignes 1/125 et 15 pour se rendre au centre-ville et au quartier de la Gare ; elles circuleront à raison d'un bus toutes les 20, voire toutes les 15 minutes.

• P+R Luxembourg-Sud : le samedi 4 mai de 7h48 à 11h08, la ligne AVL 21 circulera toutes les 10 minutes entre Howald, P+R Lux-Sud quai 3 et quai 1 (centre douanier) et le centre-ville (arrêt Monterey) ; les retours se feront toutes les 10 minutes jusqu'à 14h58, puis toutes les 20 minutes jusqu'à 19h58. Parallèlement, les utilisateurs du parking Luxembourg-Sud pourront utiliser la ligne 29 depuis l'arrêt P+R Lux-Sud quai 2 (bd Raiffeisen) jusqu'au quartier de la Gare (arrêt Gare-Rocade) et ce à raison d'un bus toutes les demi-heures (départs aux minutes '19 et '49).

• En raison du barrage de différentes rues au centre-ville, les arrêts F.D. Roosevelt quai 1, Cathédrale, Gruef et Kasinosgaass des lignes 19 et 32 seront supprimés du 2 mai à 18h au 4 mai 2019. Arrêts de remplacement : Hamilius (lignes 19 et 32), Forum Royal (ligne 32).

• Le 4 mai, le City Shopping Bus ne desservira pas les arrêts F.D. Roosevelt quai 1, Cathédrale, Gruef et Kasinosgaass. Arrêt de remplacement : rue Beaumont.

• Le personnel des autobus de la Ville sera présent aux principaux arrêts de bus afin d'informer et de guider les utilisateurs.

• À noter que les samedis, toutes les lignes (1-33) du réseau des autobus de la capitale, la ligne de tram, tout comme certaines lignes RGTR sont gratuites (busgratuits.vdl.lu).

Nationalbibliothéik e Freideg zou

Funérailles de Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean: BnL fermée le vendredi 3 mai 2019

Communiqué par: Bibliothèque nationale de Luxembourg

La Bibliothèque nationale de Luxembourg (BnL) restera exceptionnellement fermée le vendredi 3 mai 2019 en raison des préparatifs des funérailles de Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean. La BnL prêtera ses locaux aux équipes organisatrices de l'office funèbre et ne pourra donc pas accueillir ses usagers.

Lien utile: www.bnl.lu