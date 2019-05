Am Kader vun der 1. Mee Feier vum chrëschtleche Geschäftsverband zu Réimech goufen eng ganz Partie Wënsch a Fuerderungen geäussert.

Den LCGB fuerdert dat aktiivt a passiivt Walrecht fir all d’Matbierger hei am Land. Den LCGB fuerdert d’Lëtzebuerger Regierung op, hire Budget erëm an den Equiliber ze kréien. Den LCGB fuerdert e weidert konsequent Upasse vum Mindestloun iwwert de Crédit d’impôts. An den LCGB fuerdert och d’automatescht a reegelméissegt Upasse vun der Steiertabell un den Index.

"Europa brauch méi wéi just e Feierdag, wann et net soll a Schierbelen zerfalen", sou den LCGB-President Patrick Dury e Mëttwoch de Moien am Kader vu senger 1. Mee Ried. Europa bräicht awer grad elo Glafwierdegkeet an Iwwerzeegung fir seng Iddien an Idealer, an et bräicht wesentlech méi, wéi e Feierdag also den Europadag den 9. Mee. D'Europäesch Iddi vum "Mateneen" misst nees an de Virdergrond gesat ginn.

Méi Integratioun an Inclusioun an e bessert Matenee wieren an Europa néideg grad wéi och zu Lëtzebuerg, eisem Land, dat am Fong Europa am Klenge wier, mee wou, dem Patrick Dury, no déi vill verschiddenen Nationalitéiten net op allen Niveaue gläich behandelt géifen.

Den LCGB fuerdert an deem Kontext dat aktiivt a passiivt Walrecht fir all d’Matbierger hei am Land. D’Regierung an d’Chamber sollten hei Responsabilitéit iwwerhuele, fir Lëtzebuerg méi demokratesch ze maachen.

Op d’Sozialwalen den 12. Mäerz dëst Joer kuckt den LCGB mat Zefriddenheet zréck. Et hätt een en historescht gutt Resultat gemaach an et hätt een d’Walen ouni Gepicks bestridden an ouni sech ze vill mat aneren ze beschäftegen, am Géigesaz zu anere Gewerkschaften. Den LCGB wier nämlech esou staark a lieweg wéi nach ni sou nach de Patrick Dury.

PDF: Den Discours vum LCGB vum 1. Mee.

Duerch den Doud vum Grand-Duc Jean an der Staatstrauer, déi bis e Samschdeg gëllt, hat den OGBL awer hiert traditionellt Fest vun der Aarbecht an de Kulturen ofgesot, an op d’nächst Woch en Donneschdeg, den Europadag verluecht.

D’Fest vum LCGB ass awer, an zwar vun 10 Auer u bei der Schwemm zu Réimech, wou et och de ganzen Dag iwwer Animatioun gëtt.